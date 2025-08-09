Сорокин о поражении от «Славы»: «Владели инициативой, но счет на табло показывает совсем другое»

Сорокин оценил поражение «ВВА-Подмосковья» от «Славы» на ЧР по регби.

Команда проиграла со счетом 17:27.

«Не реализовали те возможности, которые у нас были. Плюс, когда нам нужно было играть ногой, мы это не использовали, пытались преодолевать линию преимущества.

К сожалению, у нас были моменты по игре, с одной стороны мы владели инициативой, но счет на табло показывает совсем другое. То, что мы хотели выиграть, никто этого не скрывает, конечно, все расстроены», – рассказал главный тренер «ВВА-Подмосковья» Андрей Сорокин.

Трансляция регби на Спортсе’‘: «Слава» – «ВВА-Подмосковье»