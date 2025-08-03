Кушнарев о поражении «Енисею-СТМ»: «Будем считать, что этот матч – подарок «тяжелой машине» на день рождения»

Юрий Кушнарев сравнил поражение «Енисею-СТМ» с подарком на день рождения.

В матче PARI чемпионата России по регби «Динамо» уступило «Енисею-СТМ» (32:33).

«Я думаю, в этой встрече были как хорошие, так и плохие моменты. Мы получили три карточки, но даже с учетом этого, радует, что мы смогли довести матч до конца и почти выиграли.

Было бы очень ценно победить «Енисей-СТМ» на выезде, и теперь мы понимаем, что это реально. Будем считать, что этот матч – подарок «тяжелой машине» на день рождения.

Мы понимали, что «Енисей» – команда, которая сминает своих соперников в первые 20 минут. И очень важно выстоять в этот отрезок матча и хорошо отыграть в защите. У нас получились две очень хорошие контратаки. Удалось даже с минимальным владением мячом вести в счете. Я думаю, что наш план сработал.

Что касается решающего удара, то я знаю, что чувствовал Фуше в этот момент. Это хороший опыт для него лично. Он хорошо проявил себя», – сказал главный тренер «Динамо» Кушнарев .