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Кобус Мараис о матче с «Енисеем-СТМ»: «Свое поле даст нам небольшое преимущество. Казань – наш дом, особенное место»

Кобус Мараис поделился ожиданиями от полуфинала Кубка России по регби.

27 июля «Стрела-Ак Барс» в Казани сыграет с «Енисеем-СТМ».

— В первом круге PARI чемпионата России по регби вы стали лидером «Стрелы-Ак Барс» по игровому времени (526 минут) и набрали больше всех очков в команде – 63. Какие цели ставите перед собой во второй части сезона? Есть ли рекорды, которые хотелось бы побить?

— Я твердо убежден, что командные и личные цели заставляют игрока показывать максимум в каждом матче. Хотелось бы побить свой рекорд прошлого сезона по очкам – это было бы круто. Но команда – это главное, остальное приложится.

Мы отлично начали год с победы в Суперкубке России по регби, выиграли его второй раз подряд. Конечно, главные цели – победа в PARI Кубке и чемпионате России по регби. Мы все работаем ради этого.

— В прошлом сезоне в полуфинале PARI Кубка России против «Красного Яра» команда начала набирать очки только во втором тайме. Большую часть принесла ваша реализация и штрафные, но немного не хватило до победы – 13:17. Какие выводы «Стрела-Ак Барс» сделала из той встречи?

— Побеждает та команда, которая лучше реализует стандарты. К сожалению, тогда мы уступили. Очень важно забирать свои коридоры и схватки, эффективно играть ногой. Если следовать игровому плану – шансы на победу всегда есть.

— В этом сезоне в полуфинале соперником снова станет команда из Красноярска – «Енисей-СТМ». Раньше «Тяжелая машина» уверенно побеждала, но теперь вы всё чаще навязываете борьбу и берете верх. Как команда готовится к этой встрече? И станет ли фактор своего поля важным преимуществом?

— Джейпи Нил, Гари Бота и весь тренерский штаб учат нас справляться с любой ситуацией. Мы выходим на поле с четким пониманием, что и зачем делаем. «Стрела-Ак Барс» – это настоящая тренерская команда, она никогда не сдается. Каждый игрок выкладывается по максимуму, и это потрясающе.

«Енисей-СТМ» – сильный соперник с отличными игроками и тренерами, и мы с нетерпением ждем этой игры.

А что касается своего поля – да, думаю, это даст нам небольшое преимущество. Казань – наш дом, особенное место. Наши болельщики всегда поддерживают, особенно в трудные моменты. Мы должны отплатить им хорошей игрой.

— Представим, у вас была бы возможность выбрать идеальный финал PARI Кубка России – с кем бы хотели сыграть, где прошел бы матч и почему?

— Соперником был бы «Енисей-СТМ», матч – на стадионе в Волгограде, начало – в 14:00. Наши игры с ними всегда интересные, с большой долей гордости и взаимного уважения между клубами и игроками.

— В регби принято сохранять тишину, когда бьющий исполняет удар по воротам. Но не всегда это соблюдается. Насколько мешает шум болельщиков – и что помогает сохранять концентрацию?

— Все дело в часах тренировок. Я, наоборот, получаю энергию от шума трибун. Знаю, что не все бьющие так чувствуют. Но когда ты готов, ты «отключаешь» звук и фокусируешься только на процессе и результате удара. Так что лично для меня шум – не проблема, – рассказал игрок «Стрелы-Ак Барс» Кобус Мараис.

Прямая трансляция регби на Спортсе’‘: «Стрела-Ак Барс» сыграет с «Енисеем-СТМ»

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Metaratings
logoСтрела-Ак Барс
Джейпи Нил
Кубок России
logoЕнисей-СТМ
Кобус Мараис
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