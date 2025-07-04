Южноафриканский игрок «Стормерс» Крис Холлис перешел в «Локомотив».

Холлису 27 лет, ранее он выступал за клубы из ЮАР «Саузерн Кингс», «Лайонс».

В «Стормерс » из United Rugby Championship спортсмен перешел в 2022 году.

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