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Южноафриканский игрок «Стормерс» Крис Холлис перешел в «Локомотив»

Южноафриканский игрок «Стормерс» Крис Холлис перешел в «Локомотив».

Холлису 27 лет, ранее он выступал за клубы из ЮАР «Саузерн Кингс», «Лайонс». 

В «Стормерс» из United Rugby Championship спортсмен перешел в 2022 году.

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Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Федерация регби России
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