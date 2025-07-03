Лев Дерксен перешел из «Металлурга» в «Локомотив» .

Защитник всю карьеру играл за новокузнецкий клуб.

«Переходить непросто, тем более, что это первый раз. Но, к сожалению, ситуация в «Металлурге » стала слишком сложной, а в «Локомотиве » меня были готовы принять. Таким образом, помогаю и пензенской команде, и себе – выхожу на другой уровень.

Первые впечатления только самые приятные, многих ребят знаю, Пенза тоже хорошо знакома. Настроен помочь «Локо» занять максимально высокое место и развиваться самому», – рассказал Дерксен.