Денис Фомин перешел из «Стрелы-Ак Барс» в «Балтийский шторм».

22-летний полузащитник схватки первую часть сезона PARI Чемпионата России по регби провел в составе «ВВА-Подмосковья». На его счету 169 сыгранных минут в составе «военлетов».

В составе «Стрелы-Ак Барс» становился обладателем Кубка России по регби (2023), чемпионом России по регби-7 (2024), обладателем Суперкубка России (2024).

«Балтийский шторм » играет в PARI Высшей лиге.