Денис Фомин перешел из «Стрелы-Ак Барс» в «Балтийский шторм»
Денис Фомин перешел из «Стрелы-Ак Барс» в «Балтийский шторм».
22-летний полузащитник схватки первую часть сезона PARI Чемпионата России по регби провел в составе «ВВА-Подмосковья». На его счету 169 сыгранных минут в составе «военлетов».
В составе «Стрелы-Ак Барс» становился обладателем Кубка России по регби (2023), чемпионом России по регби-7 (2024), обладателем Суперкубка России (2024).
«Балтийский шторм» играет в PARI Высшей лиге.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Федерация регби России
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