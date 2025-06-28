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Денис Фомин перешел из «Стрелы-Ак Барс» в «Балтийский шторм»

Денис Фомин перешел из «Стрелы-Ак Барс» в «Балтийский шторм».

22-летний полузащитник схватки первую часть сезона PARI Чемпионата России по регби провел в составе «ВВА-Подмосковья». На его счету 169 сыгранных минут в составе «военлетов».

В составе «Стрелы-Ак Барс» становился обладателем Кубка России по регби (2023), чемпионом России по регби-7 (2024), обладателем Суперкубка России (2024).

«Балтийский шторм» играет в PARI Высшей лиге.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Федерация регби России
Балтийский Шторм
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Денис Фомин
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