Сангинов – лучший игрок пятого тура чемпионата России по регби по версии Спортс’‘
Сангинов – лучший игрок 5-го тура чемпионата России по регби по версии Спортс’‘.
За игрока «Красного Яра» проголосовали 34% пользователей, Лейтон Экстин («Динамо») и Ника Казаликашвили («Стрела-Ак Барс») разделили второе место с 24% голосов, Франсуа Эстерхейзен («Енисей-СТМ») – четвертый с 18%.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
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