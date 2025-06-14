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Сангинов – лучший игрок пятого тура чемпионата России по регби по версии Спортс’‘

Сангинов – лучший игрок 5-го тура чемпионата России по регби по версии Спортс’‘.

За игрока «Красного Яра» проголосовали 34% пользователей, Лейтон Экстин («Динамо») и Ника Казаликашвили («Стрела-Ак Барс») разделили второе место с 24% голосов, Франсуа Эстерхейзен («Енисей-СТМ») – четвертый с 18%.

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Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
logoЕнисей-СТМ
Николай Казаликашвили
Лейтон Экстин
logoКрасный Яр
logoДинамо
Франсуа Эстерхейзен
logoСтрела-Ак Барс
logoЧемпионат России по регби
Хушнуд Сангинов
лучший игрок тура чемпионата России по регби
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