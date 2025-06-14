Сангинов – лучший игрок пятого тура чемпионата России по регби по версии Спортс’‘

Сангинов – лучший игрок 5-го тура чемпионата России по регби по версии Спортс’‘.

За игрока «Красного Яра» проголосовали 34% пользователей, Лейтон Экстин («Динамо ») и Ника Казаликашвили («Стрела-Ак Барс ») разделили второе место с 24% голосов, Франсуа Эстерхейзен («Енисей-СТМ ») – четвертый с 18%.

Прямые трансляции регби на Спортсе’‘