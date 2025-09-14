Александр Янюшкин: «Уже сегодня я могу сказать, что это провальный сезон для «Локомотива»

Янюшкин заявил, что этот сезон для «Локомотива» получился провальным.

Сегодня команда сыграла вничью с «Динамо» (36:36) и потеряла шансы на выход в полуфинал PARI чемпионата России.

7 сентября «Локомотив» проиграл Финал Кубка России «Стреле-Ак Барс».

«В перерыве ничего такого не говорил, просто полностью поменял полузащиту. Поздравляю «Динамо» с выходом в плей-офф. Для нас этот матч уже все решил, ничья определила, что теперь мы будем бороться за пятое место. Зато мы остались единственной командой, которая не проиграла «Динамо» в этом сезоне.

Мы, конечно, хотели играть в плей-офф. Благодарю всех наших болельщиков, которые поддерживали нас сегодня на трибунах. Но уже сегодня я могу сказать, что это провальный сезон для «Локомотива», – рассказал главный тренер «Локомотива » Александр Янюшкин .

