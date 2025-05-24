Прямая трансляция регби на Спортсе’‘: «Металлург» играет со «Стрелой-Ак Барс»

24 мая в рамках четвертого тура чемпионата России по регби играют «Металлург» и «Стрела-Ак Барс».

Матч проходит на стадионе «Металлург» в Новокузнецке.

Начало – 12:00 по московскому времени.

Комментатор: Александр Капралов.

Прямую трансляцию матча смотрите здесь:

Календарь чемпионата России по регби-2025

Турнирная таблица чемпионата России по регби-2025