Прямая трансляция регби на Спортсе’‘: «Металлург» играет со «Стрелой-Ак Барс»
24 мая в рамках четвертого тура чемпионата России по регби играют «Металлург» и «Стрела-Ак Барс».
Матч проходит на стадионе «Металлург» в Новокузнецке.
Начало – 12:00 по московскому времени.
Комментатор: Александр Капралов.
Прямую трансляцию матча смотрите здесь:
Календарь чемпионата России по регби-2025
Он находится в тяжёлом состоянии и продолжает оставаться в больнице, сообщает телеграм-канал «Железное регби» со ссылкой на собственные источники.
По информации канала, у Бурдина диагностирована травма шейного отдела позвоночника. При этом якобы изначально у врачей и вовсе было подозрение на перелом шеи, однако этот диагноз не подтвердился. Из-за полученной травмы регбист на время лишился двигательных функций, но накануне они начали постепенно возвращаться. Алексей находится в сознании, сообщается, сейчас его жизни ничего не угрожает.
При этом, последствия от травмы могли усилиться из-за нарушений, связанных с оказанием медицинской помощи, на матче PARI чемпионата России, сообщает телеграм-канал «Железное регби» со ссылкой на собственный источник.
«Усугубить состояние Алексея могло в том числе и отсутствие на матче второй машины скорой помощи с необходимым набором медицинской техники. Это является требованием регламента ЧР. Из-за этого имевшаяся медицинская карета порядка 40 минут не могла уехать в больницу, а сам Бурдин в это время недополучил должной своевременной медицинской помощи. В частности, ему не смогли смягчить последствия отёка из-за полученной травмы», — заявил источник канала.
На Серп и Молот , тогда я понял , гегемоны это хорошо , но я пожалуй пойду в институт еще и армия по боку
Но судьбу не обманешь , с 3-го курса МВТУ пришлось срочно валить , (бабка в Первомайском военкомате работала)
Выбора особо не было (обычная субботняя драка с морячками на танцах в саду Баумэна обернулась 206 часть 3
От 5 до 7 , покалечил ремнем с бляхой , который же у него и отобрал ..
682 МСП 108 МСД Руха Панджер 83-85, медаль за доблесть , гепатит, ранение
Но круг замкнулся - работаю гегемоном , ,механом по лифтам до пенсии 4 года , спасибо утэрку из подворотни
Жаль их подворотня оказалось гнилой : Ротенберги ,Ролдугины, Тиимченки...
Сообщается, что машина с Бурдиным не могла уехать со стадиона, пока не приехала другая машина скорой помощи. Вину за это возложили на комиссара матча.