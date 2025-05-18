Лучшие моменты московского дерби «Славы» и «Динамо»: сразу восемь удалений в одной игре
«Слава» уступила «Динамо» в матче третьего тура чемпионата России по регби.
Матч закончился со счетом 14:11 в пользу «Динамо».
За игру команды набрали восемь удалений: три желтые карточки у «Славы», четыре желтых и одна красная у «Динамо».
В концовке матча «Динамо» играло в 12 человек вместо 15.
Трансляции регби на Спортсе’‘: «Слава» занесла на последних секундах и почти спаслась в матче с «Динамо»
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
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