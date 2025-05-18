Лучшие моменты московского дерби «Славы» и «Динамо»: сразу восемь удалений в одной игре

«Слава» уступила «Динамо» в матче третьего тура чемпионата России по регби.

Матч закончился со счетом 14:11 в пользу «Динамо».

За игру команды набрали восемь удалений: три желтые карточки у «Славы», четыре желтых и одна красная у «Динамо».

В концовке матча «Динамо» играло в 12 человек вместо 15.

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