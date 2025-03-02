Южноафриканские регбисты Малербе и ван Вуурен получили спортивное гражданство РФ

Южноафриканские регбисты Арноут Малербе и Гюнтер ван Вуурен получили российское спортивное гражданство.

Об этом сообщила Федерация регби России.

Оба спортсмена выступают за московское «Динамо». Теперь они могут быть заявлены в российских турнирах в статусе игроков, имеющих право выступать за национальную сборную.