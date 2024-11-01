Тестовые матчи. Англия сыграет с Новой Зеландией, Шотландия против Фиджи
2 ноября пройдут тестовые матчи по регби.
Тестовые матчи
Лондон, Англия
Англия – Новая Зеландия – 18.10
Эдинбург, Шотландия
Шотландия – Фиджи – 20.40
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
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