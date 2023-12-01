Директор МОК о мерах безопасности на Олимпиаде-2024: «Оценка экспертов говорит, что взаимодействие всех служб налажено очень хорошо»
В МОК оценили готовность Парижа обеспечить безопасность во время Олимпиады-2024.
«Я не могу спекулировать на тему того, что произойдет во время Игр. Я мог бы предложить вам обратиться с этим вопросом к соответствующим органам власти, которые отвечают за вопросы безопасности.
Но если опираться на оценку ряда экспертов, которые участвовали в подготовке предыдущих Игр, то она свидетельствует о том, что взаимодействие всех служб, ответственных за безопасность, налажено очень хорошо. И это подтверждается проведением Кубка мира по регби», – заявил исполнительный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Кристоф Дюби.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.
Новая порция проблем Парижа перед Олимпиадой – бунт книготорговцев на Сене, забастовки пожарных и строителей
Вот 12 августа нужно ему будет напомнить про эти слова, но надеюсь он скажет: "Вот! Я же говорил!", а не : "К сожалению к такому мы были не готовы, вмешались факторы, на которые никто не смог бы повлиять!".