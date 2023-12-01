Директор МОК о мерах безопасности на Олимпиаде-2024: «Оценка экспертов говорит, что взаимодействие всех служб налажено очень хорошо»

В МОК оценили готовность Парижа обеспечить безопасность во время Олимпиады-2024.

«Я не могу спекулировать на тему того, что произойдет во время Игр. Я мог бы предложить вам обратиться с этим вопросом к соответствующим органам власти, которые отвечают за вопросы безопасности.

Но если опираться на оценку ряда экспертов, которые участвовали в подготовке предыдущих Игр, то она свидетельствует о том, что взаимодействие всех служб, ответственных за безопасность, налажено очень хорошо. И это подтверждается проведением Кубка мира по регби», – заявил исполнительный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Кристоф Дюби.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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