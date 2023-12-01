Директор МОК о мерах безопасности на Олимпиаде-2024: «Оценка экспертов говорит, что взаимодействие всех служб налажено очень хорошо»

Теги МОК Кубок мира по регби Париж-2024 Кристоф Дюби Регби

В МОК оценили готовность Парижа обеспечить безопасность во время Олимпиады-2024.

«Я не могу спекулировать на тему того, что произойдет во время Игр. Я мог бы предложить вам обратиться с этим вопросом к соответствующим органам власти, которые отвечают за вопросы безопасности.

Но если опираться на оценку ряда экспертов, которые участвовали в подготовке предыдущих Игр, то она свидетельствует о том, что взаимодействие всех служб, ответственных за безопасность, налажено очень хорошо. И это подтверждается проведением Кубка мира по регби», – заявил исполнительный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Кристоф Дюби.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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10 комментариев
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Крысы с клопами насторожились!
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Никто не ожидал иного заключения, деньги вложены и требуют отдачи.
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"взаимодействие всех служб, ответственных за безопасность, налажено очень хорошо"
Вот 12 августа нужно ему будет напомнить про эти слова, но надеюсь он скажет: "Вот! Я же говорил!", а не : "К сожалению к такому мы были не готовы, вмешались факторы, на которые никто не смог бы повлиять!".
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сравнил регби и Олимпиаду )) при всём уважении и с учётом того, что во Франции любят регби, совершенно разные масштабы мероприятия!
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Ну да, вышлют всех бомжей из Парижа. Напоминает высылку за 101 километр перед Олимпиадой 80. Так что всё по плану с безопасностью
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Ответ justbored
Кубок мира по регби и ОИ абсолютно сопоставимые по масштабу и резонансу мероприятия.
Ну так то приблизительно, на каждом матче в среднем по 50к человек было.
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Ответ justbored
Ну а при чём здесь заполняемость трибун. Любое событие способно собрать аншлаги, но отнюдь не каждое обладает престижем, массовостью (и привлекательностью для террористов) сравнимым с Олимпиадой.
Вы слишком переоцениваете престиж олимпиад, тем более для террористов). По сути этот кубок мира проходил как раз в период максимальной террористической угрозы, вроде справились.
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