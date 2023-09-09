Новая Зеландия впервые в истории проиграла матч группового этапа на Кубке мира по регби

Новая Зеландия впервые проиграла матч группового этапа на Кубке мира по регби.

Вчера сборная уступила Франции в матче открытия Кубка мира-2023 (13:27).

Команда участвовала на всех 10 Кубках мира, до встречи с Францией сыграв 31 матч на групповом этапе – все 31 новозеландцы выиграли.

У Новой Зеландии всего восемь поражений на Кубках мира – семь матчей в плей-офф и теперь одно на групповом этапе.

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