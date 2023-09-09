Новая Зеландия впервые в истории проиграла матч группового этапа на Кубке мира по регби

Теги сборная Франции сборная Новой Зеландии Кубок мира по регби Регби

Новая Зеландия впервые проиграла матч группового этапа на Кубке мира по регби.

Вчера сборная уступила Франции в матче открытия Кубка мира-2023 (13:27).

Команда участвовала на всех 10 Кубках мира, до встречи с Францией сыграв 31 матч на групповом этапе – все 31 новозеландцы выиграли.

У Новой Зеландии всего восемь поражений на Кубках мира – семь матчей в плей-офф и теперь одно на групповом этапе.

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6 комментариев

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Tseren031293
Ну французы не мальчики для битья, также одни из фаворитов, поэтому может и немного неожиданно, но никак не громкая сенсация
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StillInTheGame
говорят, в этом году приехала слабейшая сборная, Новой Зеландии за много-много лет
+5
0
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закрыт по беспределу
Мощная серия была
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Evgeny K
Ответ StillInTheGame
говорят, в этом году приехала слабейшая сборная, Новой Зеландии за много-много лет
Обманывают. Приехал самый опытный состав, так же очень молодой, но:
- другие команды так же не стоят на месте и в топ 8 уже давно нет грани, почти все могут в один момент обыграть кого угодно из то 8
- на первый матч вышли очень экспериментальным составом в каждой из линий -1 или даже 2 игрока , которые должны играть... травмы мать их етить.

Из группы все равно выйдут, только теперь со второго. И то не факт, там ещё итальянцы могут наказать французов. А в плей-офф опять начнется игра разумов и выносливость.
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