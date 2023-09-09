Новая Зеландия впервые в истории проиграла матч группового этапа на Кубке мира по регби
Новая Зеландия впервые проиграла матч группового этапа на Кубке мира по регби.
Вчера сборная уступила Франции в матче открытия Кубка мира-2023 (13:27).
Команда участвовала на всех 10 Кубках мира, до встречи с Францией сыграв 31 матч на групповом этапе – все 31 новозеландцы выиграли.
У Новой Зеландии всего восемь поражений на Кубках мира – семь матчей в плей-офф и теперь одно на групповом этапе.
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- другие команды так же не стоят на месте и в топ 8 уже давно нет грани, почти все могут в один момент обыграть кого угодно из то 8
- на первый матч вышли очень экспериментальным составом в каждой из линий -1 или даже 2 игрока , которые должны играть... травмы мать их етить.
Из группы все равно выйдут, только теперь со второго. И то не факт, там ещё итальянцы могут наказать французов. А в плей-офф опять начнется игра разумов и выносливость.