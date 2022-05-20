Игрок «Локомотива» Владислав Созонов подарил жене, капитану ЦСКА Надежде букет цветов перед матчем чемпионата России

Российский регбист рассказал о трогательном эпизоде перед матчем чемпионата России по регби между пензенским «Локомотивом» и московским ЦСКА.

«Вчера на переполненных трибунах стадиона спортивный городок в «Лужниках» состоялся наш важнейший домашний матч против вице-чемпиона России прошлого сезона пензенского .

Это был полный борьбы и накала поединок мужества, навыка и характера. С преимуществом в одну попытку верх одержали гости, но нашей молодой команде и нашим преданным болельщикам точно есть чем гордиться после такой игры!!!

Помимо накала страстей на поле игра еще запомнилась пробирающим до мурашек предматчевым акапельным исполнением гимна Российской Федерации от лауреата множества вокальных конкурсов Аполлинарии Фроловой и событием, которое окрестили во множестве пабликов «Милотой дня».

Торжественный начальный удар по мячу нанесла капитан женской команды РК ЦСКА, заслуженный мастер спорта по регби Надежда Созонова, а игрок «Локомотива» и ее супруг преподнес ей букет цветов!

Если вас когда то спросят: а что же все-таки такого особенного в регби и чем оно прекрасно? Просто покажите им это видео!» – написал Артемьев.