Россиянка Тайлакова завоевала серебро Лиги чемпионов по настольному теннису в составе французского «Меца»

Россиянка Мария Тайлакова стала серебряным призером ЛЧ по настольному теннису.

Французская команда «Мец», за которую выступает Тайлакова , в ответном матче финала обыграла «Берлин Истсайд» (3:2), но уступила по сумме двух встреч (4:5).

В финале 24-летняя россиянка сыграла в трех личных встречах, одержав две победы при одном поражении.

Ранее Тайлакова стала чемпионкой Франции в составе «Меца».