Россиянка Тайлакова завоевала серебро Лиги чемпионов по настольному теннису в составе французского «Меца»
Россиянка Мария Тайлакова стала серебряным призером ЛЧ по настольному теннису.
Французская команда «Мец», за которую выступает Тайлакова, в ответном матче финала обыграла «Берлин Истсайд» (3:2), но уступила по сумме двух встреч (4:5).
В финале 24-летняя россиянка сыграла в трех личных встречах, одержав две победы при одном поражении.
Ранее Тайлакова стала чемпионкой Франции в составе «Меца».
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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