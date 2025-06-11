Игрок в настольный теннис Гребнев: «В Тунисе нас встретили очень хорошо, все рады были снова видеть Россию на соревнованиях. Надеемся, что будем еще играть»

Российских игроков в настольный теннис тепло встретили на международном турнире.

Об этом заявил чемпион Европы 2021 года в парном разряде Максим Гребнев. Россияне выступили в нейтральном статусе на турнире серии World Table Tennis (WTT) в Тунисе.

Гребнев закончил выступление на стадии 1/16 финала, уступив бронзовому призеру ЧМ в парном разряде французу Эстебану Дорру со счетом 1:3.

«В Тунисе нас встретили очень хорошо, все рады были снова видеть Россию на соревнованиях. Не знаю, почему проиграл, понятно, что было давление, мы почти три года не играли, очень сложно выходить было сразу же. У меня был очень хороший соперник, француз, я очень плохо разобрался с приемом подач. Надеемся, что будем еще играть», – сказал Гребнев.

Он считает, что сборной России по настольному теннису будет сложно на первых после отстранения международных стартах.

«Российские игроки Вова Сидоренко и Лев Кацман вышли недавно в финал плей-офф чемпионата Франции. Это показывает их уровень сегодня. У нас есть Кирилл Скачков, Саша Шибаев, я, Денис Ивонин – у наших игроков сильный уровень, но я думаю, что первые соревнования мы сыграем не очень хорошо», – отметил спортсмен.