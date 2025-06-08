Россиянка Мария Тайлакова стала чемпионкой Франции по настольному теннису в составе «Меца»

Россиянка Мария Тайлакова стала чемпионкой Франции по настольному теннису.

Спортсменка выступает за команду «Мец», которая в финале обыграла «Сен-Дени» по сумме двух встреч (2-3, 3-1). Ответный матч серии завершился в субботу.

Тайлаковой 24 года, она бронзовый призер чемпионата Европы-2017 в составе сборной России. На Играх БРИКС спортсменка выиграла командные и одиночные соревнования.