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Россиянка Мария Тайлакова стала чемпионкой Франции по настольному теннису в составе «Меца»

Россиянка Мария Тайлакова стала чемпионкой Франции по настольному теннису.

Спортсменка выступает за команду «Мец», которая в финале обыграла «Сен-Дени» по сумме двух встреч (2-3, 3-1). Ответный матч серии завершился в субботу.

Тайлаковой 24 года, она бронзовый призер чемпионата Европы-2017 в составе сборной России. На Играх БРИКС спортсменка выиграла командные и одиночные соревнования.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
Мария Тайлакова
сборная России жен
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