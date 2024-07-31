Спортсмены из Южной Кореи и КНДР сделали совместное селфи с медалями Олимпиады-2024

Спортсмены из Южной Кореи и КНДР вместе сфотографировались с наградами ОИ-2024.

В соревнованиях по настольному теннису в миксте серебро завоевали представители КНДР Ри Чжон Сик и Ким Кум Ен, а бронзу – Лим Чжон Хун и Шин Ю Бин из Южной Кореи. Победу одержал дуэт из Китая.

Во время церемонии награждения спортсмены сделали совместное селфи.

«Я поздравил их [северокорейских спортсменов] с серебром», – сказал Лим Чжон Хун журналистам.

«Вот что такое истинный дух Олимпийских игр», – сказал один из комментаторов, подчеркнув, что это положительный момент на фоне напряженности в отношениях между двумя странами.

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