Спортсмены из Южной Кореи и КНДР сделали совместное селфи с медалями Олимпиады-2024

Теги сборная Южной Кореи жен Олимпиада-2024 сборная Южной Кореи Политика сборная КНДР Ким Кум Ен Ри Джон Сик Лим Джон Хун Шин Ю Бин Настольный теннис

Спортсмены из Южной Кореи и КНДР вместе сфотографировались с наградами ОИ-2024.

В соревнованиях по настольному теннису в миксте серебро завоевали представители КНДР Ри Чжон Сик и Ким Кум Ен, а бронзу – Лим Чжон Хун и Шин Ю Бин из Южной Кореи. Победу одержал дуэт из Китая.

Во время церемонии награждения спортсмены сделали совместное селфи. 

«Я поздравил их [северокорейских спортсменов] с серебром», – сказал Лим Чжон Хун журналистам.

«Вот что такое истинный дух Олимпийских игр», – сказал один из комментаторов, подчеркнув, что это положительный момент на фоне напряженности в отношениях между двумя странами. 

ФОТО

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32 комментария
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Больше северокорейских теннисистов никто не видел...
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Вот это - настоящие МОЛОДЦЫ !
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Вот это да! Оказывается, на олимпиаде не все вертится вокруг гимнастки Байлз, синих мужиков и грязных речек! Спасибо спортс!
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Ответ Nosikedy
Вот это да! Оказывается, на олимпиаде не все вертится вокруг гимнастки Байлз, синих мужиков и грязных речек! Спасибо спортс!
у братушек из КНДР уже 2 медали. Мощщь
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Ответ Nosikedy
Вот это да! Оказывается, на олимпиаде не все вертится вокруг гимнастки Байлз, синих мужиков и грязных речек! Спасибо спортс!
В онлайне куча интересных деталей по всем видам https://www.sports.ru/tribuna/blogs/tv/3257118.html
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Южнокорейца похейтят в Инстаграмме, а северокорейцу предстоит напряжённый разговор в местном КГБ
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Ответ Чечеватов
Комментарий удален модератором
В какое светлое будущее мы шагаем? Нашим не запрещают фотографироваться с любыми соперниками, а вот есть страна по соседству, в которой запрещают. Со стороны Европы страна, говорят там демократия еще победила 10 лет назад.
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Так и должно быть в нормальном мире! Браво!
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А скриншот в новость без ссылки не вставляется так полагаю?
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южные корейцы выше и мордатее)
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Ответ Кирилл Новокщенов
В онлайне куча интересных деталей по всем видам https://www.sports.ru/tribuna/blogs/tv/3257118.html
В онлайне куча ошибок и куча интересных видов мимо. Там в гребле уже медали разыграли - ни слова об этом.
Как можно было назвать норвежца фаворитом триатлона норвежца, а не британца Йи?)
После этого закрыл и больше не заходил туда.
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Ответ Любитель побеждать
В какое светлое будущее мы шагаем? Нашим не запрещают фотографироваться с любыми соперниками, а вот есть страна по соседству, в которой запрещают. Со стороны Европы страна, говорят там демократия еще победила 10 лет назад.
Фотографироваться не запрещают, а вот песни петь в караоке, носить футболку с гербом Мурманска, красить в эти цвета волосы или детские площадки почему-то запрещают) Мало того - задерживают за это 🤷‍♀️
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Ответ Игорь Замаруев
Я предполагаю, что будет разделение на Восточную конфедерацию (Сибирь и Дальний Восток) и Западную (Москвабад, СПб, Чечня, Дагестан). Если такое произойдёт (а для этого должно сложиться несколько разных факторов), то Запад загнётся (это прям мечта турбопатриотов станет явью), а Восток станет богаче и крепче
Комментарий удален пользователем
Ответ Чечеватов
Комментарий удален пользователем
И как по фото понять кто есть кто если не читать новость?
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Ответ Nosikedy
Вот это да! Оказывается, на олимпиаде не все вертится вокруг гимнастки Байлз, синих мужиков и грязных речек! Спасибо спортс!
Тут ежедневно огромное количество новостей про интересные моменты и сюжеты с ОИ)
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Ответ Radovan
а почему миф? есть железный факт, чела, из штатов по-моему, посадили за то, что портрет одного из кимов со стены снял (потом умер в тюрьме). если сажают за такую чушь, а мы точно знаем, что сажают, почему миф, что могут быть проблемы за селфи с главным врагом?
Какое отношение чел из Штатов, я так понимаю - американец имеет отношение к КНДР?
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Ответ sihotetiger@vladivostok.com
Не надоело мифы плодить?
а почему миф? есть железный факт, чела, из штатов по-моему, посадили за то, что портрет одного из кимов со стены снял (потом умер в тюрьме). если сажают за такую чушь, а мы точно знаем, что сажают, почему миф, что могут быть проблемы за селфи с главным врагом?
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расстреляют
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Ждем их на Паралимпиаде!
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Комментарий удален модератором
Молодцы. Быть добру!
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Супер! Ради этого и проводятся Олимпиады!
Ждем сегодня матч США - Иран.
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Комментарий удален пользователем
Это другое.
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