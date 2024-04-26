Лев Кацман: «С мотивацией есть небольшие проблемы. Сложно играть только внутренние соревнования, когда ты представлял страну на международных турнирах»

Теги сборная России ТАСС Лев Кацман Настольный теннис

Игрок в настольный теннис Лев Кацман рассказал о проблемах с мотивацией.

Кацману 23 года, он является чемпионом Европы 2020 года в парном разряде. 

«С мотивацией есть небольшие проблемы. Сложно играть только внутренние соревнования, когда ты представлял свою страну на крупных международных турнирах и завоевывал там награды.

Но мы должны продолжать бороться, еще не все выиграно здесь. Когда мы вернемся на международную арену, мы должны быть сильными и готовыми ко всему, поэтому нужно не унывать и продолжать работать над собой», – сказал Кацман. 

«В прошлом году мне и Вове Сидоренко предложили сыграть за клуб в третьей китайской лиге, мы там были первым и вторым номерами.

Это было очень полезно для нас, потому что мы там состязались с разными игроками хорошего уровня. К сожалению, проиграли в четвертьфинале, но уступили в упорной борьбе.

В любом случае, поехать посоревноваться в Китае – это всегда бесценный опыт, и, если еще раз предложат, я с удовольствием поеду», – цитирует Кацмана ТАСС

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