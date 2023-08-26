Ивонин о допуске россиян к турнирам: «Пока смотрю на ситуацию пессимистично. До конца неизвестно, какие требования к нам будут предъявлены»

Теги сборная России ITTF Денис Ивонин Настольный теннис

Чемпион России по настольному теннису скептически оценил допуск к турнирам.

В марте сообщалось, что Международная федерация настольного тенниса (ITTF) разрешит россиянам соревноваться в нейтральном статусе при выполнении условий Международного олимпийского комитета (МОК).

«Я слышал последние новости, но все равно пока смотрю на ситуацию с допуском пессимистично. Я не думаю, что этот процесс будет идти быстро, мне кажется, в ближайшее время у нас не получится сыграть на международных турнирах.

До конца неизвестно, какие требования к нам будут предъявлены. Если от нас все же потребуют как-то осудить политику государства, понятно, что мы никуда не поедем.

Сейчас стараюсь не думать об этом. Я сосредоточен на российских соревнованиях, моей главной целью в этом сезоне является защита звания чемпиона страны. Пока я недоволен своей формой, больше уделил время физической форме, мало играл в теннис», – сказал Денис Ивонин.

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