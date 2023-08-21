Кирилл Скачков: «Надеюсь, здравый смысл восторжествует, и мы начнем играть, поэтому держу еще Олимпиаду в уме»

Теги сборная России Париж-2024 Кирилл Скачков Настольный теннис

Игрок в настольный теннис Скачков рассказал, как относится к нейтральному статусу.

«Конечно, хочется вернуться на международную арену. Вроде идут новости, что нас вот-вот могут допустить до турниров, но пока все никак не получается. Все равно, я надеюсь, что здравый смысл восторжествует, и мы начнем играть, поэтому держу еще Олимпиаду в уме.

Мое отношение к нейтральному статусу неоднозначное. Я очень надеюсь, что когда-нибудь нам вернут гимн и флаг, но, с другой стороны, все знают, откуда мы приехали, что мы представляем Россию. Я всегда играл и буду играть только за нашу страну.

Иногда приходят мысли, что готов играть в нейтральном статусе, но потом думаешь, почему я должен на это соглашаться, хочется выступать под своим флагом. Так что решение я буду принимать, когда дадут четкие условия допуска, если это случится, но пока я не выйду сам за стол, не поверю в возвращение», – сказал Кирилл Скачков.

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