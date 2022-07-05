Европейский союз настольного тенниса отстранил российские и белорусские клубы от соревнований сезона-2022/23

Исполнительный комитет Европейского союза настольного тенниса (ETTU) не допустил российские и белорусские команды до участия в европейских клубных соревнованиях сезона-2022/23.

«Решение принято в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК) и Международной федерации настольного тенниса (ITTF), а также в соответствии с предыдущими решениями ETTU по этому вопросу. Исполнительный комитет ETTU считает, что это решение необходимо для защиты безопасности всех участников и защиты целостности европейских клубных соревнований.

Это было подкреплено недавним опросом всех европейских клубов, участвующих в розыгрыше Лиги чемпионов и Кубка Европы сезона-2021/22, который показал, что подавляющее большинство клубов не захотят выступать в России или Беларуси, а многие даже откажутся от участия, если клубы из этих двух стран будут участвовать в соревнованиях следующего сезона», – заявили в ETTU.

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