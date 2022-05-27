Олимпийский чемпион Рио-2016 Александр Лесун начал тренерскую деятельность

Олимпийский чемпион 2016 года по современному пятиборью Александр Лесун начал тренерскую карьеру.

Об этом сообщил президент Федерации современного пятиборья России (ФСПР) Вячеслав Аминов.

«Сейчас он входит в тренерский штаб федерации. С ним проговаривается еще одна идея, связанная с московской федерацией, но ее я озвучу чуть позже», – сказал Аминов.

Также Аминов высказался об интервью Лесуна BBC, в котором со ссылкой на спортсмена говорилось, что он отказался выступать за сборную России по политическим мотивам.

«Насколько я помню, было трижды сделано заявление, что его слова полностью переврали. Ему очень это было неприятно», – отметил глава ФСПР.

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