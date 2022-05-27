Вячеслав Аминов: «Замена верховой езды на другой вид – будущее пятиборья. Соревнования должны проходить интересно, а конь тянул зрелищность назад»

Федерация современного пятиборья России (ФСПР) поддерживает замену верховой езды в составе вида спорта на полосу препятствий.

Об этом сообщил глава ФСПР Вячеслав Аминов.

«Я уже выступал на эту тему, это известная ситуация, считаю очень правильным, что международная федерация приняла решение о замене верховой езды, потому что верховая езда дорогая, очень мало стран могут принимать участие в соревнованиях с ее учетом.

Замена верховой езды на другой вид – просто новое будущее для пятиборья. Соревнования должны проходить быстро и интересно, а конь тянул тему со зрелищностью назад.

Когда руководство международной федерации предложило проголосовать, предложение РФ было именно замена полосой препятствий.

Понятно, что решение принято не потому, что предложение отправила Россия, были наняты авторитетные эксперты международного уровня, которые так или иначе сотрудничают с Международным олимпийским комитетом. Но Россия одна из первых внесла свою лепту.

Сейчас международная федерация будет проводить первые пробные соревнования с новым видом, в Турции в конце июня, мы посмотрим, как это будет проходить.

Полоса препятствий полностью войдет в состав пятиборья после сессии Международного олимпийского комитета в 2023 году. Ее элементы будут апробироваться, они еще не утверждены, конечно, российское пятиборье будет ее использовать заранее, надеюсь, уже в 2023 году», – сказал Аминов.