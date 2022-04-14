Карякин об интервью Лесуна для BBC: «Александру надо открыто выступить на международную аудиторию. Кризис доверия к иностранным журналистам есть, но я против больших запретов»

Российский гроссмейстер Сергей Карякин прокомментировал ситуацию с олимпийским чемпионом по современному пятиборью Александром Лесуном, ранее давшим интервью BBC.

В тексте BBC сообщалось, что Лесун отказался выступать за сборную России из-за ситуации на Украине. Однако позже он опроверг эту информацию, заявив, что решение не имеет отношения к политике.

«Нам нужно доносить правду, быть активными. Я по себе видел, что в первые дни обострения ситуации на Украине многие люди не хотели слышать правду, но потом ситуация постепенно начала меняться. Сейчас уже некоторые люди поменяли свое отношение. Нужно не бояться и говорить правду, которая, безусловно, за нами.

Мне кажется, Александру сейчас надо открыто выступить на международную аудиторию. Ему стесняться нечего, он же никого не обманывал. Кризис доверия к иностранным журналистам есть, но я против больших запретов. Если мы что-то запрещаем, мы лишаемся площадки.

На заблокированных ресурсах остается мало россиян. Нужно понимать, что в таком случае нам тяжело отстаивать свою точку зрения. Я в целом за диалог. Правда все равно постепенно победит», – сказал Карякин.

«Спортсмены в России – инструмент пропаганды». Олимпийский чемпион по пятиборью Александр Лесун отказался выступать за сборную из-за ситуации на Украине

Александр Лесун: «Я не отказывался выступать за Россию из-за политической ситуации. Журналисты сместили вектор моих высказываний»