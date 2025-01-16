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Федерация падела России утвердила новую структуру национальных турниров в 2025 году

ФПР представляет структуру национальных турниров в 2025 году.

Структура представляет собой единую иерархию национальных турниров, по результатам которых формируется рейтинг спортсменов. Разработанная структура поможет всем участникам процесса – игрокам, региональным федерациям, клубам, организаторам и спонсорам – ориентироваться на единый подход и прозрачные правила при формировании календаря соревнований и начисления рейтинговых очков.

Кроме того, новая структура открывает возможности для включения рейтинговых турниров, проводимых третьими сторонами, в календарный план ФПР при соблюдении всех требований и регламентов федерации. Это позволит расширить календарь соревнований и повысить объективность рейтинга.

Для спортсменов новая система станет ориентиром при составлении тренировочного графика, позволяя грамотно планировать подготовку к участию в ключевых турнирах в течение года.

Структура национальных турниров по паделу:

Чемпионат России и Кубок России (Категория А+): Чемпионат и Кубок России занимают центральное место в структуре турниров ФПР. Это главные национальные соревнования по паделу. За победу в каждом из них начисляется максимально возможное количество рейтинговых очков — 2000. В национальном чемпионате и кубке могут принимать участие только спортсмены с гражданством РФ и наивысшим рейтингом на момент проведения турниров. На основании результатов Чемпионата и Кубка России будет определяться состав национальной сборной по паделу.

Результаты этих турниров также играют ключевую роль в присвоении спортивных званий и разрядов (таких как мастер спорта и кандидат в мастера спорта).

Даты Чемпионата и Кубка России являются ключевыми для календаря региональных федераций по паделу. При его планировании будет возможно определить региональные и межрегиональные соревнования, по итогам которых формируются региональные сборные. Регионы смогут заявлять сформированные команды на всероссийские соревнования.

Российский Падел Тур (Категория А): это флагманская серия элитных турниров, организуемых ФПР. Российский Падел Тур состоит из шести этапов, включая Итоговый турнир в конце года, и открыта для российских и иностранных игроков. Победители каждого этапа получают 1500 рейтинговых очков, что делает эти турниры одними из самых значимых в национальной системе соревнований.

Другие турниры (Категории A, B, C, D): соревнования этих категорий открывают возможность для региональных федераций, клубов и спонсоров организовывать рейтинговые турниры под эгидой ФПР. Победители получают от 40 до 1000 очков в зависимости от категории турнира. Чтобы турнир получил статус официального соревнования ФПР, необходимо соблюдать установленные требования и регламенты.

Первый турнир Российского падел тура пройдет 14-16 февраля в Москве. Первый в истории отечественного падела Кубок России состоится 15-18 в мае. А Чемпионат России уже по традиции запланирован на ноябрь.

Второй ежегодный Международный турнир с участием топовых иностранных игроков пройдет в столице в сентябре.

Больше информации сможете найти на официальном сайте Федерации падела России.

Опубликовано: Sports
Падел
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