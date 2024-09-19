Янгуас/Ступачук проиграли в 1/8 финала Вальядолида, Коэльо/Тапия и Чинготто/Галан прошли в четвертьфинал

В Вальядолиде завершилась стадия 1/8 финала в мужской сетке турнира Premier Padel P2.

Самый неожиданный результат дня – поражение 4-й сеяной пары Янгуас/Ступачук, они уступили Эсбри и Бергамини (4:6, 6:2, 6:7).

Остальные результаты дня:

• Лучшая пара мира по текущему рейтингу Коэльо/Тапия одолела испанцев Рубио и Лийо – 6:4, 6:4.

• Вторая пара мира Чинготто/Галан в двух сетах победила испанцев Мендеса и Рико – 7:6, 6:3.

• Третьи сеяные Леброн и Ди Ненно прошли испанцев Герреро и Баутисту – 6:3, 3:6, 6:3.

• Пятые сеяные Кардона/Наварро обыграли Кампаньоло и Леала – 6:4, 7:6.

• Шестая пара Руис/Гарридо проиграла аргентинцам Чозасу и Аугсбургеру – 1:6, 6:3, 6:7.

• Седьмые сеяные Ньето и Санс победили испанскую пару Сагер/Ория – 6:3, 6:3.

• Испанцы Алонсо/Гонсалес прошли аргентинца Либаака и испанца Руиса – 6:3, 7:5.