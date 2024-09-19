  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Падел
  • Новости
  • Янгуас/Ступачук проиграли в 1/8 финала Вальядолида, Коэльо/Тапия и Чинготто/Галан прошли в четвертьфинал
0

Янгуас/Ступачук проиграли в 1/8 финала Вальядолида, Коэльо/Тапия и Чинготто/Галан прошли в четвертьфинал

В Вальядолиде завершилась стадия 1/8 финала в мужской сетке турнира Premier Padel P2. 

Самый неожиданный результат дня – поражение 4-й сеяной пары Янгуас/Ступачук, они уступили Эсбри и Бергамини (4:6, 6:2, 6:7). 

Остальные результаты дня:

• Лучшая пара мира по текущему рейтингу Коэльо/Тапия одолела испанцев Рубио и Лийо – 6:4, 6:4.

• Вторая пара мира Чинготто/Галан в двух сетах победила испанцев Мендеса и Рико – 7:6, 6:3. 

• Третьи сеяные Леброн и Ди Ненно прошли испанцев Герреро и Баутисту – 6:3, 3:6, 6:3. 

• Пятые сеяные Кардона/Наварро обыграли Кампаньоло и Леала – 6:4, 7:6. 

• Шестая пара Руис/Гарридо проиграла аргентинцам Чозасу и Аугсбургеру – 1:6, 6:3, 6:7. 

• Седьмые сеяные Ньето и Санс победили испанскую пару Сагер/Ория – 6:3, 6:3. 

• Испанцы Алонсо/Гонсалес прошли аргентинца Либаака и испанца Руиса – 6:3, 7:5. 

Опубликовано: Sports
падел
Рекомендуем
Читайте новости падела в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Москва-2024». Мужчины. Халанский проиграл в 1/4 финала – и другие результаты
вчера, 18:27
Шарифова проиграла в 1/8 финала турнира в Вальядолиде – и другие результаты Premier Padel P2
вчера, 17:31
«Москва-2024». Женщины. Ангелина Неизвестная прошла в полуфинал, три российские пары проиграли в 1/4 финала
вчера, 15:57
Халанский, Неизвестная, Служителева/Васильева, Овсянникова/Сидорова и Юмашева/Киреева – в 1/4 финала «Москва-2024»
вчера, 12:30
Стали известны мужская и женская сетки международного турнира по паделу «Москва 2024». Турнир пройдет с 19 по 21 сентября в Лужниках
18 сентября, 14:26Фото
Жеребьевка «Москва-2024». Халанский и Меркулов с иностранными партнерами – в разных частях сетки
18 сентября, 10:51Фото
Леброн/Ди Ненно, Кардона/Наварро и Ньето/Санс выиграли первые матчи в Вальядолиде
17 сентября, 20:00
Шарифова и Мартинес Гомес выиграли первый матч в Вальядолиде почти за 3 часа – самый длинный на турнире за день
17 сентября, 18:19
Агустин Тапия: «Хочу подарить Артуро радость победы в его родном Вальядолиде»
16 сентября, 18:13
Стали известны сетки Premier Padel P2 в Вальядолиде
16 сентября, 17:48
Ко всем новостям
Последние новости
16 мужских и 16 женских пар примут участие в международном турнире по паделу «Москва 2024»
5 сентября, 14:01
Первый международный турнир по паделу пройдет в Москве с 19 по 21 сентября
29 августа, 13:11Фото
Стали известны правила отбора на Игры Дружбы по паделу. Первый этап – 9-10 марта, регистрация до 8 марта
5 марта, 15:45
Два турнира по паделу состоятся в Москве в ноябре во Vnukovo Sport Club
10 ноября 2023, 12:01