Янгуас/Ступачук проиграли в 1/8 финала Вальядолида, Коэльо/Тапия и Чинготто/Галан прошли в четвертьфинал
В Вальядолиде завершилась стадия 1/8 финала в мужской сетке турнира Premier Padel P2.
Самый неожиданный результат дня – поражение 4-й сеяной пары Янгуас/Ступачук, они уступили Эсбри и Бергамини (4:6, 6:2, 6:7).
Остальные результаты дня:
• Лучшая пара мира по текущему рейтингу Коэльо/Тапия одолела испанцев Рубио и Лийо – 6:4, 6:4.
• Вторая пара мира Чинготто/Галан в двух сетах победила испанцев Мендеса и Рико – 7:6, 6:3.
• Третьи сеяные Леброн и Ди Ненно прошли испанцев Герреро и Баутисту – 6:3, 3:6, 6:3.
• Пятые сеяные Кардона/Наварро обыграли Кампаньоло и Леала – 6:4, 7:6.
• Шестая пара Руис/Гарридо проиграла аргентинцам Чозасу и Аугсбургеру – 1:6, 6:3, 6:7.
• Седьмые сеяные Ньето и Санс победили испанскую пару Сагер/Ория – 6:3, 6:3.
• Испанцы Алонсо/Гонсалес прошли аргентинца Либаака и испанца Руиса – 6:3, 7:5.
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