Шарифова проиграла в 1/8 финала турнира в Вальядолиде – и другие результаты Premier Padel P2

Российская паделистка Ксения Шарифова и ее партнерша Люсия Мартинес Гомес выбыли с турнира Premier Padel P2 в Вальядолиде.

В 1/8 финала они уступили 8-й сеяной паре Ногейра / Йенсен Сирвент – 2:6, 4:6.

Другие матчи дня:

• 1-я пара мира Санчес Фальяда / Хосемария Мартин разгромила испанку Мартинес и француженку Колломбон – 6:0, 6:1.

• Легко, отдав всего два гейма, в следующий раунд прошла и вторая сеяная пара – Фернандес Санчес / Триай Понс. Со счетом 6:0, 6:2 они победили пару Борреро / Кальво Сантамария.

• Третья пара Ортега / Гальего победила Риеру и Гоенагу Гарсию – 6:0, 7:6.

• Тяжелый трехсетовый матч выдался у четвертой сеяной пары Бреа Сенеси / Устеро Прието – со счетом 4:6, 6:0, 6:3 она победила Арруабаррену и Поло Баутисту.