Стали известны мужская и женская сетки международного турнира по паделу «Москва 2024». Турнир пройдет с 19 по 21 сентября в Лужниках
Прошла жеребьевка международного турнира по паделу «Москва 2024».
Турнир пройдет с 19 по 21 сентября в Международном центре бокса в «Лужниках». В мужском и женском турнире примут участие 16 мужских и 16 женских пар из России, Аргентины, Испании, Италии и Франции.
Все пары начинают играть со стадии 1/8 финала.
Узнать больше о международном турнире вы сможете тут, о Федерации падела – тут.
Итоги жеребьевки турнира «Москва 2024».
Мужская сетка.
Женская сетка.
Опубликовано: Sports
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