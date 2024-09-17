Леброн/Ди Ненно, Кардона/Наварро и Ньето/Санс выиграли первые матчи в Вальядолиде
Одна из главных пар мира Хуан Леброн / Мартин Ди Ненно стартовала с победы на турнире Premier Padel P2 в Вальядолиде.
В первом матче третья сеяная пара за час и девять минут победила чилийца Вальдеса и шведа Виндаля, которые прошли через квалификацию – 7:6, 6:2.
Уверенно – всего за 44 минуты – первый раунд преодолела и седьмая пара турнира Ньето/Санс – они победили аргентинца Моуриньо и испанца Килеса – 6:3, 6:0.
Чуть больше проблем на старте турнира испытала пара Кардона/Наварро, которая посеяна под пятым номером. В трех сетах (4:6, 6:3, 6:4) они обыграли Фернандеса Ланчу и Гарсию Родриго.
Опубликовано: Sports
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