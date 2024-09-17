Шарифова и Мартинес Гомес выиграли первый матч в Вальядолиде почти за 3 часа – самый длинный на турнире за день

Российская паделистка Ксения Шарифова и ее партнерша Люсия Мартинес Гомес выиграли первый матч на турнире Premier Padel P2 в Вальядолиде.

За 2 часа и 41 минуту они переиграли испанскую пару Сайс Вальехо/Лобо со счетом 7:6, 6:7, 6:2.

Это был самый продолжительный матч игрового дня в Вальядолиде – и в женской, и в мужской сетках.

Также во вторник в следующий раунд пробились пары:

• Борреро/Кальво Сантамария

• Мерино Саес/Карнисеро Мартин

• Риера/Гоенага Гарсия

• Мартинес/Колломбон

• Руфо Ортис/Кальдера Санчес