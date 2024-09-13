Сенсация: Леброн и Ди Ненно проиграли Чозасу и Аугсбургеру в 1/8 финала Роттердама

Одна из сильнейших пар в мужском разряде Хуан Леброн (5-я ракетка мира) / Мартин Ди Ненно (6-я ракетка мира) вылетела c турнира Premier Padel P1 в Роттердаме.

В 1/8 финала они уступили аргентинцам Алексу Чозасу (41-я ракетка мира) и Леандро Аугсбургеру (50-я ракетка мира).

В первом сете была сильнее 3-я сеяная пара – 6:1. Однако далее 20-е сеяные аргентинцы переломили ход встречи на тай-брейке второй партии (7:6) и забрали третий сет (6:4).

Для Леброна и Ди Ненно это поражение стало вторым за последние шесть дней. Ранее они проиграли в полуфинале Мадрида.