Сенсация: Леброн и Ди Ненно проиграли Чозасу и Аугсбургеру в 1/8 финала Роттердама
Одна из сильнейших пар в мужском разряде Хуан Леброн (5-я ракетка мира) / Мартин Ди Ненно (6-я ракетка мира) вылетела c турнира Premier Padel P1 в Роттердаме.
В 1/8 финала они уступили аргентинцам Алексу Чозасу (41-я ракетка мира) и Леандро Аугсбургеру (50-я ракетка мира).
В первом сете была сильнее 3-я сеяная пара – 6:1. Однако далее 20-е сеяные аргентинцы переломили ход встречи на тай-брейке второй партии (7:6) и забрали третий сет (6:4).
Для Леброна и Ди Ненно это поражение стало вторым за последние шесть дней. Ранее они проиграли в полуфинале Мадрида.
Опубликовано: Sports
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