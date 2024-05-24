В Москве пройдет третий турнир для отбора в сборную России по паделу

В Москве в субботу и воскресенье (25 и 26 мая) пройдет третий этап серии турниров по паделу Lunda Padel Tour. По итогам этой серии летом впервые в истории будет сформирована сборная России по паделу.

Сборная России будет сформирована из сильнейших игроков категории А, которые наберут наибольшее количество рейтинговых очков в пяти этапах отбора. По две лучшие мужские и женские пары представят Россию в основной сетке Всемирных Игр Дружбы в сентябре, еще по одной паре сыграют в квалификации.

Соревнования проходят не только среди профессионалов в категории A, но и среди любителей различных уровней: в категориях B и C у мужчин, и категории B у женщин. Во второй категории у мужчин поучаствуют несколько бывших футболистов: Александр Мостовой, Алан Дзагоев, Георгий Щенников и Евгений Алдонин. Бывший игрок «Зенита» и сборной России Олег Шатов, а также футбольный агент Олег Артёмов поучаствуют в квалификации.

Генеральный спонсор Lunda Padel Tour – букмекерская компания FONBET. Организаторы турнира – Московская Федерация Падел и сеть падел-клубов Lunda Padel.

Вход – свободный.

Ключевые игры нового турнира будут показаны на YouTube-канале Федерации Падела России.

Расписание:

25 мая

Начало группого этапа женской категории А – 14:00 (везде – время московское)

Групповой этап мужской категории А – 18:00

Ранее пройдут матчи женской и мужской категорий B и мужской С.

26 мая

Полуфиналы женской категории А – 13:00

Полуфиналы мужской категории А – не ранее 14:30

Ранее пройдут матчи женской и мужской категорий B и мужской С.

Падел – это парный ракеточный вид спорта с подсчетом очков, геймов и сетов как в теннисе. Ключевые отличия – размер корта, наличие стеклянных стен и металлической сетки, игра от которых придает динамики и непредсказуемости, и вид ракетки (без струн, с отверстиями). Среди фанатов этой игры – Златан Ибрагимович, Зинедин Зидан, Франческо Тотти и многие другие.