Универсиада. Российские волейболистки выиграли золото турнира, другие результаты

Сегодня в Китайском Тайбэе проходит девятый день летней Универсиады.

Художественные гимнастки Юлия Бравикова и Екатерина Селезнева завоевали золото и серебро в индивидуальном многоборье, российская женская волейбольная команда также одержала победу на турнире.

Универсиада-2017

Тайбэй, Тайвань

Волейбол

Женщины

1. Россия (Светлана Сербина, Дарья Рысева, Ангелина Лазаренко, Алина Панкова, Елизавета Котова, Наталья Малых, Анна Котикова, Наталья Кроткова, Татьяна Юринская, Екатерина Любушкина, Виктория Руссу, Кристина Курносова)

2. Япония

3. Украина

Мужчины

Сборная России вышла в финал турнира, обыграв в полуфинале представителей Японии со счетом 3-0 (25:18, 25:23, 25:22). В финале россияне сразятся с командой Ирана.

Художественная гимнастика

Индивидуальное многоборье

1. Юлия Бравикова (Россия) – 71,200

2. Екатерина Селезнева (Россия) – 69,175

3. Анна Божко (Беларусь) – 62,700

Групповое многоборье

1. Украина — 33,550

2. Китайский Тайбэй — 32,000

3. Россия (Вера Бирюкова, Александра Корчагина, Дарья Горбачева, Елизавета Минихина, Ралина Ракипова, Валерия Осикова) — 31,350

Водное поло

Мужчины

Российская команда в полуфинале одержала победу над представителями Италии со счетом 11:9 и поборется за золото в финальном матче с командой Сербии.

Женщины

Сборная России встретится с командой Японии в матче за третье место.

Ушу-саньда

Россиянин Али Магомедов бронзовую награда в категории до 60 кг, уступив в полуфинале представителю Ирана Эрфану Агангаряну со счётом 0:2.

ПРИМЕЧАНИЕ: результаты обновляются.