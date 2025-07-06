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Во время соревнований в Москве умер триатлонист Владимир Порфиров

Триатлонист Порфиров умер во время соревнований «Лига триатлона» в Москве.

Турнир проходил 5 июля в Крылатском. Во время заплыва 41-летний Владимир Порфиров потерял сознание и начал тонуть.

«Спасатель на сапе, дежуривший вблизи с местом инцидента, заметил спортсмена, после чего он был оперативно транспортирован на берег, где его уже ждали врачи для оказания первой помощи. К сожалению, несмотря на продолжительные реанимационные действия, спасти спортсмена не удалось», – заявили в пресс-службе Федерации триатлона России.

По предварительным данным, причиной смерти спортсмена стала тромбоэмболия. 

«Владимир вышел на старт, примерно на дистанции 900 м ему стало плохо. Экстренные службы сработали максимально оперативно. По предварительной информации, причиной трагедии мог стать тромбоэмболический эпизод. Окончательные обстоятельства выясняются. Мы поддерживаем связь с семьей погибшего», – сообщили организаторы ТАСС.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: &laquo;Спорт-Экспресс&raquo;
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