Более 200 спикеров приняли участие в «Спорт Бизнес Конгрессе» 2024
26-27 сентября в Москве прошел первый «Спорт Бизнес Конгресс», масштабный форум и выставка об инфраструктуре, управлении, маркетинге и технологиях в спортивной индустрии.
За два дня форум посетили 1884 человека. На четырех сценах 247 спикеров выступили в 39 сессиях деловой программы общей продолжительностью более 50 часов. Эксперты конгресса – ведущие специалисты отрасли: чиновники высшего звена, собственники и руководители компаний, титулованные спортсмены, топ-менеджеры.
Полный список тем и экспертов «Спорт Бизнес Конгресса» 2024 доступен на сайте форума.
Опубликовано: Sports
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