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«Спорт Бизнес Конгресс» пройдет 26 и 27 сентября в Москве

26-27 сентября в Москве, в Универсальном спортивном зале «Дружба», пройдет «Спорт Бизнес Конгресс». Событие охватит два ключевых направления – инфраструктуру и маркетинг.

Это событие является продолжением проекта «Арена Форум», который на протяжении 10 лет собирал профессионалов со всей страны для обмена знаниями и опытом в сфере проектирования и управления спортивными объектами. В 2023 году программу форума посетили 1460 участников из 67 регионов России, а 185 спикеров представили 40 часов лекций, мастер-классов и живых сессий.

В рамках «Спорт Бизнес Конгресс» будет проходить конференция «Проспорт», на которой представители клубов, федераций и маркетинговых агентств смогут обсудить, как привлекать внимание зрителей и спонсоров, а также успешно монетизировать спортивные продукты.

В конгрессе в роли спикеров примут участие: Игорь Столяров (руководитель проекта «Игры Будущего»), Ирина Винер (президент Всероссийской федерации художественной гимнастики), Илона Корстин (генеральный директор Единой Лиги ВТБ), Светлана Хоркина (президент Ассоциации спортивных клубов по спортивной гимнастике), Мария Киселева (руководитель Театра на воде и Центра синхронного плавания), Никита Нагорный (президент всероссийской федерации фиджитал спорта и олимпийский чемпион), Никита Мазепин (автогонщик и председатель совета фонда «Мы выступаем как один»), Леонид Рапопорт (министр физической культуры и спорта Свердловской области) и Дмитрий Егоров (президент медиафутбольного клуба «БроукБойз»).

Зарегистрироваться в качестве гостя можно тут, а приобрести билет делегата – тут.

Опубликовано: Sports
бизнес
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