В Москве прошел спортивный парад с участием более 2 тысяч спортсменов из 89 регионов России

Теги Александр Лебзяк IBA Николай Хромов Умар Кремлев Прочие

В Москве на ВДНХ прошел Всероссийский парад спорта.

В шествии приняли участие более 2 тысяч спортсменов из 89 регионов России. Мероприятие провело общероссийское движение «Здоровое Отечество» при поддержке Международной выставки-форума «Россия».

Спортивный парад был приурочен к 105-летию проведения первого парада физкультурников на Красной площади.

Парад открыли олимпийский чемпион по боксу Александр Лебзяк, двукратный чемпион СССР по боксу Николай Хромов, заслуженный тренер СССР Александр Мельников и советская гимнастка Любовь Богданова. 

«Возрождение таких объединяющих традиций – важнейшая история для спорта. Мы объединились всей страной, а в следующем году планируем объединить еще больше людей, в том числе из стран бывшего СССР.

Мы возрождаем наши спортивные традиции, показывая всему миру наше единство», – заявил президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев.

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6 комментариев
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И кто видел это действо?
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Решили кринжем пробивать дно
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Ответ shahmur
Решили кринжем пробивать дно
Клин - клином; кринж - кринжем
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"приняли участие более 2 тысяч спортсменов из 89 регионов России. " --- Всем оплатили билеты на самолёт, проживание, жрачку, костюмы... А сотни тысяч в окопах... Умом Россию не понять!
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Ответ Viks
"приняли участие более 2 тысяч спортсменов из 89 регионов России. " --- Всем оплатили билеты на самолёт, проживание, жрачку, костюмы... А сотни тысяч в окопах... Умом Россию не понять!
а у нас в спортшколе матам по 25 лет, уже даже с места их трогать бояться, чтобы не рассыпались. И мячей футбольных не хватает. Дети лишний раз не ездят на соревнования, потому что денег нет, то транспорта.
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У нас разве не 85 регионов официально?.. Или добавили ЛДНР и Херсон с Запорожьем
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