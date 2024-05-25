В Москве прошел спортивный парад с участием более 2 тысяч спортсменов из 89 регионов России
В Москве на ВДНХ прошел Всероссийский парад спорта.
В шествии приняли участие более 2 тысяч спортсменов из 89 регионов России. Мероприятие провело общероссийское движение «Здоровое Отечество» при поддержке Международной выставки-форума «Россия».
Спортивный парад был приурочен к 105-летию проведения первого парада физкультурников на Красной площади.
Парад открыли олимпийский чемпион по боксу Александр Лебзяк, двукратный чемпион СССР по боксу Николай Хромов, заслуженный тренер СССР Александр Мельников и советская гимнастка Любовь Богданова.
«Возрождение таких объединяющих традиций – важнейшая история для спорта. Мы объединились всей страной, а в следующем году планируем объединить еще больше людей, в том числе из стран бывшего СССР.
Мы возрождаем наши спортивные традиции, показывая всему миру наше единство», – заявил президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев.