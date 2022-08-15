IRONSTAR совместно с Федерацией триатлона России впервые проведет соревнования по триатлону в Крылатском

19-21 августа в Крылатском пройдут соревнования по триатлону и фестиваль спорта ФТР & IRONSTAR KRYLATSKOE 2022. В соревнованиях примут участие спортсмены из 121 города России, среди которых как профессиональные атлеты, так и любители. Участников ждут заплыв на открытой воде, женские и детские забеги, а также соревнования по триатлону на олимпийской дистанции (1,5 км плавание, 40 км велогонка и 10 км бег) и SUPERSPRINT в формате эстафеты.

Фестиваль откроет заплыв на открытой воде SWIMSTAR на дистанции 1 морская миля, который пройдет в акватории гребного канала Крылатского. На следующий день участников ждут соревнования по триатлону на олимпийской дистанции.

Третий день завершат детский и женский забеги, а также триатлонная эстафета SUPERSPRINT RELAY. Это командная гонка, в которой участвует 2 или 4 человека. Каждый член команды проходит все 3 этапа триатлона: заплыв (250 метров), велогонка (5 км), забег (1,5 км). Итоговое время команды является результатом сложения результатов всех членов команды. Плавательный этап пройдет в Гребном канале, трасса велоэтапа проложена по улице Крылатская без заезда на велокольцо, беговой этап пройдет вдоль канала. Среди участниц эстафетных команд – Ирина Абысова, чемпионка мира по плаванию, чемпионка России по триатлону и участница двух Олимпийских игр.

Все соревнования по триатлону можно будет посмотреть в прямой трансляции на официальных площадках организаторов в Youtube и «ВКонтакте».

«Данный старт – отличная возможность для любителей триатлона и молодых спортсменов показать свое мастерство и выступить на одной площадке с ведущими российскими атлетами, так как именно здесь также состоится этап Всероссийской Спартакиады по триатлону. Я очень рада тому, что Федерация триатлона России проводит эти соревнования совместно с профессиональной командой организаторов IRONSTAR, что гарантирует, что и участники, и зрители мероприятия увидят всю красоту, динамику и эмоции нашего вида спорта!» – прокомментировала Президент Федерации триатлона России Ксения Шойгу.

«Мы рады, что наш совместный проект с Федерацией триатлона России пройдет в новой живописной локации в Крылатском. Это уникальный район Москвы, который прошел путь от дикой природной местности до городка – символа спортивных достижений. Здесь установлено немало мировых рекордов, и мы уверены, что фестиваль спорта IRONSTAR займет почетное место в спортивной истории города», – прокомментировал генеральный директор IRONSTAR Андрей Кавун.