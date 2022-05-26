Новый вейк-спот от Sportstation откроется 28 мая в Сокольниках

28 мая в московском парке «Сокольники» откроется площадка для любителей активного отдыха от Sportstation. Начинающие, профи – все соберутся вместе, чтобы открыть летний сезон и круто провести время.

В программе открытия – бесплатное катание для любителей и продвинутых, контест с участием профессионалов, зрелищное PRO SHOW и, конечно, вечеринка от именитых диджеев Москвы.

Площадка обещает стать точкой притяжения целого комьюнити: помимо тренировок на вейке владельцы планируют запустить летнюю йогу, фитнес, тренировки на сапбордах и многое другое.

Организаторы ждут всех 28 мая в парке «Сокольники». Приходите сами и приводите друзей!

Адрес: г. Москва, 4-й Лучевой просек, 1-й Путяевский пруд.

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