В проекте Sport and Art в Москве в рамках акции «Ночь в музее» поучаствовали 1000 человек

21 мая 2022 года прошла общегородская акция «Ночь в музее» с участием музеев и художественных галерей столицы.

Департамент спорта Москвы представил москвичам проект Sport and Art, в рамках которого были организованы бесплатные интерактивные экскурсии и ночные тренировки в музеях и на стадионах. В общей сложности 1 000 человек приняли участие в проекте.

Три тренировки по стретчингу прошли в парке искусств «Музеон» и в центрах современного искусства «Винзавод» и «Марс». Тренировку в «Музеоне» провела сооснователь сети фитнес-студий SMSTRETCHING и известный спортивный блогер Самира Мустафаева. Потренироваться с Самирой пришли 117 человек, на «Винзаводе» тренировка собрала 41 человека, а в «Марсе» позанимались 19 человек.

Кремль в Измайлово и Картинная галерея Ильи Глазунова приняли у себя тренировки по йоге под руководством высококлассных тренеров от сети фитнес-клубов World Class. В Боярском зале Кремля 42 человека позанимались йогой и получили долю расслабления и позитива. 62 человека провели время на ковриках среди картин известного художника.

В парке искусств «Музеон» была организована еще одна уникальная активность – массовый сайклинг от Music Cycle Festival.

Самокатный исторический тур по олимпийскому комплексу «Лужники» собрал 229 человек. Экскурсия стала возможностью узнать интересные факты об исторических зданиях олимпийского комплекса и объехать его почти целиком. Специально созданный аудиогид позволил участникам прямо во время прогулки узнать интересные факты о сердце спортивной жизни России.

Вторая экскурсия прошла на ВТБ Арене. 68 участников с экскурсоводом-экспертом прошли по современному спортивному сооружению. Гости узнали интересные факты из истории, посмотрели на легендарные барельефы, снятые со стен старого стадиона, который видел сэйвы лучшего вратаря 20-го века – Льва Яшина.

Специально для фанатов киберспорта и компьютерных игр на «Винзаводе» был установлен огромный экран, на котором можно было поиграть в популярные спортивные игры под музыку от модных диджеев и просто отдохнуть в релакс-зоне после посещения нескольких музеев и пары тренировок. Эту локацию посетили 275 человек.