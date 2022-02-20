Результаты соревнований Олимпийских Игр 2022 в Пекине сегодня, 20 февраля на Sports.ru

Результаты соревнований Олимпийских Игр 2022 в Пекине сегодня, 20 февраля
В заключительный день зимних Олимпийских игр традиционно состоится финальный матч по хоккею с шайбой у мужчин, бобслеисты поспорят за золото в заездах четверок. В лыжных гонках женщины побегут масс-старт 30 километров. Финальный матч проведут женщины в керлинге, а горнолыжники разыграют награды в параллельном слаломе. Всего будет разыграно пять комплектов наград, а днем по московскому времени состоится церемония закрытия Олимпиады-2022.
Бобслей
04:00 — Мужчины, экипажи-четверки, третий заезд
- Франческо Фридрих/Торстен Маргис/Канди Бауэр/Александер Шюллер (Германия) — 2:56.17
- Йоханнес Лохнер/Флориан Бауэр//Кристофер ВеберКристиан Расп (Германия) — +0.20
- Джастин Криппс/Райан Соммер/Кэм Стоунс/Бен Кокуэлл (Канада) — +0.65
- Кристоф Хафер/Михаэль Зальцер/Маттиас Зоммер/Тобиас Шнайдер (Германия) — +0.73
- Оскарс Киберманис/Давис Сприньгис/Матисс Микнис/Эдгарс Немме (Латвия) — +0.80
- Ростислав Гайтюкевич/Михаил Мордасов/Павел Травкин/Алексей Лаптев (Россия) — +1.42
- Максим Андрианов/Алексей Зайцев/Владислав Жаровцев/Дмитрий Лопин (Россия) — +1.98
06:20 — Мужчины, экипажи-четверки, четвертый заезд
Горнолыжный спорт
04:00 — Параллельный слалом, смешанная дисциплина, ⅛ финала
- Словения — Канада — 2 : 2 (Словения квалифицирована по лучшему времени)
- Франция — Чехия — 3 : 1
- Норвегия — Польша — 2 : 2 (Норвегия квалифицирована по лучшему времени)
- Италия — Россия — 3 : 1
- США — Словакия — 3 : 1
- Германия — Швеция — 3 : 1
- Швейцария — Китай — 4 : 0
04:40 — Параллельный слалом, смешанная дисциплина, ¼ финала
06:09 — Параллельный слалом, смешанная дисциплина, полуфиналы
06:28 — Параллельный слалом, смешанная дисциплина, малый финал
06:37 — Параллельный слалом, смешанная дисциплина, большой финал («Матч! Арена»)
Керлинг
Женщины, матч за первое место
04:05 — Япония – Великобритания
Лыжные гонки
06:00 — Женщины, масс-старт, свободный стиль, 30 км
Хоккей с шайбой
Мужчины, матч за первое место
07:10 — Финляндия — Россия —