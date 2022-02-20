Результаты соревнований Олимпийских Игр 2022 в Пекине сегодня, 20 февраля на Sports.ru

Результаты соревнований Олимпийских Игр 2022 в Пекине сегодня, 20 февраля

В заключительный день зимних Олимпийских игр традиционно состоится финальный матч по хоккею с шайбой у мужчин, бобслеисты поспорят за золото в заездах четверок. В лыжных гонках женщины побегут масс-старт 30 километров. Финальный матч проведут женщины в керлинге, а горнолыжники разыграют награды в параллельном слаломе. Всего будет разыграно пять комплектов наград, а днем по московскому времени состоится церемония закрытия Олимпиады-2022.

Бобслей

04:00 — Мужчины, экипажи-четверки, третий заезд

Франческо Фридрих/Торстен Маргис/Канди Бауэр/Александер Шюллер (Германия) — 2:56.17 Йоханнес Лохнер/Флориан Бауэр//Кристофер ВеберКристиан Расп (Германия) — +0.20 Джастин Криппс/Райан Соммер/Кэм Стоунс/Бен Кокуэлл (Канада) — +0.65 Кристоф Хафер/Михаэль Зальцер/Маттиас Зоммер/Тобиас Шнайдер (Германия) — +0.73 Оскарс Киберманис/Давис Сприньгис/Матисс Микнис/Эдгарс Немме (Латвия) — +0.80 Ростислав Гайтюкевич/Михаил Мордасов/Павел Травкин/Алексей Лаптев (Россия) — +1.42 Максим Андрианов/Алексей Зайцев/Владислав Жаровцев/Дмитрий Лопин (Россия) — +1.98

06:20 — Мужчины, экипажи-четверки, четвертый заезд

Горнолыжный спорт

04:00 — Параллельный слалом, смешанная дисциплина, ⅛ финала

Словения — Канада — 2 : 2 (Словения квалифицирована по лучшему времени)

Франция — Чехия — 3 : 1

Норвегия — Польша — 2 : 2 (Норвегия квалифицирована по лучшему времени)

Италия — Россия — 3 : 1

США — Словакия — 3 : 1

Германия — Швеция — 3 : 1

Швейцария — Китай — 4 : 0

04:40 — Параллельный слалом, смешанная дисциплина, ¼ финала

06:09 — Параллельный слалом, смешанная дисциплина, полуфиналы

06:28 — Параллельный слалом, смешанная дисциплина, малый финал

06:37 — Параллельный слалом, смешанная дисциплина, большой финал («Матч! Арена»)

Керлинг

Женщины, матч за первое место

04:05 — Япония – Великобритания

Лыжные гонки

06:00 — Женщины, масс-старт, свободный стиль, 30 км

Хоккей с шайбой

Мужчины, матч за первое место

07:10 — Финляндия — Россия —