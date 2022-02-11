Медали сборной Беларуси на Олимпиаде-2022 в Пекине

Белорусская сборная точно не будет бороться за верхние строчки общекомандного зачета, но тем не менее неизменно спортсмены из этой страны привозят медали с зимних Олимпийских игр 2022 в Пекине.

Наибольшие шансы завоевать награды у Беларуси есть в женском биатлоне. Например, белоруски будут защищать звание чемпионок в эстафете, которое они завоевали четыре года назад на предыдущей Олимпиаде.

Также есть неплохие шансы побороться за медали в фристайле.

Про все медали, которые выиграет сборная Беларуси, мы будем сообщать здесь.

Зимние Олимпийские игры в Пекине. Все медали сборной Беларуси

Золото

TBA

Серебро

Антон Смольский (биатлон, индивидуальная гонка)

Бронза

TBA

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Результаты хоккея на Олимпиаде 2022 в Пекине

Результаты шорт-трека на Олимпиаде 2022 в Пекине