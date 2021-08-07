Кто такой документалист нового времени? Узнайте на программе «Новый DOC» в Московской школе кино 🎬🎓

Мир документальных проектов переживает новый виток развития – появляется все больше новых форматов документального кино, а также площадок и способов его дистрибуции. Начните рассказывать истории через собственные документальные проекты с Московской школой кино.

За год обучения программы «Новый DOC» студенты осваивают профессию документалиста нового времени, способного разработать идею документального проекта, реализовать ее и продвинуть на рынке визуального контента. Под руководством ведущих практиков киноиндустрии студенты проходят большое количество практики, работают по брифам от реальных компаний, погружаются в реальные условия разработки и производства документальных фильмов, разбираются в жанрах, стилистике и направлениях дока.

Результатом обучения станет полноценный документальный проект – студенты проходят путь от разработки идеи до поиска инвесторов. Старт обучения – 1 октября.

Московская школа кино – лидер на рынке российского кинообразования. Во время обучения студентам доступна большая ресурсная база для реализации самых смелых идей и коллабораций – от собственных кинопавильонов Школы и современного парка съемочного оборудования до компьютерных классов с профессиональным ПО для монтажа и работы со звуком, а также различных творческих студий.