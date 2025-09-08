OBLADAET и Назаркина одержали победу в Лига Ставок Теннисный клуб. Пара выиграла 1,5 млн рублей

Результаты финального этапа Лига Ставок Теннисный клуб.

Победу на турнире одержали OBLADAET и Дарья Назаркина. Они получили денежный приз в размере 1,5 млн рублей.

Второе место заняли T-Killah и Екатерина Дранец (750 тысяч), третьей – Юлия Королева и Артем Кузнецов (500 тысяч).

Лига Ставок Теннисный клуб

7 сентября, воскресенье

Финальный этап

REDGI и Даниэль Хазиме – Юлия Королева и Артем Кузнецов – 0:2

T-Killah и Екатерина Дранец – OBLADAET и Дарья Назаркина – 0:2

OBLADAET и Дарья Назаркина – Юлия Королева и Артем Кузнецов – 2:0

T-Killah и Екатерина Дранец – REDGI и Даниэль Хазиме – 2:1

Юлия Королева и Артем Кузнецов – T-Killah и Екатерина Дранец – 0:2

OBLADAET и Дарья Назаркина – REDGI и Даниэль Хазиме – 2:0

Матчи прошли в Москве в «Международном центре бокса».