OBLADAET и Назаркина одержали победу в Лига Ставок Теннисный клуб. Пара выиграла 1,5 млн рублей
Результаты финального этапа Лига Ставок Теннисный клуб.
Победу на турнире одержали OBLADAET и Дарья Назаркина. Они получили денежный приз в размере 1,5 млн рублей.
Второе место заняли T-Killah и Екатерина Дранец (750 тысяч), третьей – Юлия Королева и Артем Кузнецов (500 тысяч).
Лига Ставок Теннисный клуб
7 сентября, воскресенье
Финальный этап
REDGI и Даниэль Хазиме – Юлия Королева и Артем Кузнецов – 0:2
T-Killah и Екатерина Дранец – OBLADAET и Дарья Назаркина – 0:2
OBLADAET и Дарья Назаркина – Юлия Королева и Артем Кузнецов – 2:0
T-Killah и Екатерина Дранец – REDGI и Даниэль Хазиме – 2:1
Юлия Королева и Артем Кузнецов – T-Killah и Екатерина Дранец – 0:2
OBLADAET и Дарья Назаркина – REDGI и Даниэль Хазиме – 2:0
Матчи прошли в Москве в «Международном центре бокса».
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Лига Ставок Теннисный клуб
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости