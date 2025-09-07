  • Спортс
  • Балерина Волочкова дебютировала в Кубке Медиалиги. Она вышла с капитанской повязкой и пробила по воротам
Видео
24

Анастасия Волочкова вышла на поле в матче WINLINE Кубка Медиалиги.

Балерина вышла с капитанской повязкой в стартовом составе FC Ars под 10-м номером.

Сначала она произнесла мотивирующую речь в кругу: «Что бы ни произошло, я всегда вам буду кричать «Браво!» Главное, чтобы все было красиво, и чтобы нам светили в жизни такие фонари, как любовь, доброта, красота и правда».

В самом начале матча оборона расступилась и позволила балерине выйти один на один с вратарем «Титана» и пробить. Кипер Колесо удар поймал.

После этого балерина под аплодисменты покинула поле, отыграв меньше минуты.

«Титан» и Ars играют ответный матч Дивизиона претендентов Кубка Медиалиги. В первом матче победил «Титан» – 6:1.

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Winline Медиалига
Анастасия Волочкова
