  • «Вас усадили за стол, чтобы развивать лигу. Если вам дали честь освещать события, освещайте их равноправно». Биричевский о шоу Any Given Monday
0

Сергей Биричевский недоволен, что в AGM не показали перформанс «Альтерона».

– «Альтерон» сделал перфоманс с фондом «Большая Перемена». Расскажите подробнее о вашем партнере.

– Фонд «Большая Перемена» – это благотворительная организация, которая помогает детям и подросткам с опытом сиротства адаптироваться к новой жизни и получить образование.

Мы хотим сделать красивый проект сотрудничества футбольной команды и благотворительного фонда. Футбол смотрят дети, и фонд помогает детям, подросткам. Это правильная история – помочь таком фонду стать известнее.

– В Any Given Monday не подсветили ни один ваш перфоманс с фондом. Как вы отреагировали?

– Спасибо Медиалиге, что она показала на трансляции сам перфоманс, нужные и важные для нас моменты. А вот по поводу AGM мне поступило много звонков от людей, которые работали над этим событием. У нас привлекались сотрудники фонда, волонтеры, танцоры. И они очень удивились, что перфомансы всех команд показали, а наш – нет.

Медиалига говорит, медиафутбол должен развиваться по разным направлениям, в том числе по таким добрым и благородным делам. И все новички достойны внимания со стороны лиги. Мы постоянно получаем поддержку от Николая Осипова. Но на AGM его не было, к сожалению.

– Нет ли обид на лигу из-за игнорирования перфоманса? И не кажется ли, что комьюнити не принимает «Альтерон»?

– Недостаточное освещение со стороны комьюнити – это вопрос субъективный. Любой телеграм-канал сам решает, что освещать.

Но если мы говорим о шоу, которое является официальной передачей лиги, вопрос уже не про комьюнити. Вас усадили за стол для того, чтобы популяризировать и развивать лигу. Всеми командами проделана большая работа. Если это официальная передача, если вам дали честь освещать события Медиалиги, освещайте их равноправно.

Там некоторые девчонки выступали в трусах. Кто-то даже шутил: «А вас не показали, потому что у вас девчонки выступали без трусов?»

У нас было много вещей: мы выносили каравай, известный актер Дима Белоцерковский с детьми вынесли баннер в поддержку фонда. Это красивая, хорошая история, – сказал президент «Альтерона».

Перед матчем 1-го тура WINLINE Кубка Лиги между «Альтероном» и SD Family дети и подростки из фонда «Большая Перемена» выступили с танцевальным номером.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’’
