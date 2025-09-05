Блогер Макс +100500 с более 10 млн подписчиков снялся в ролике «Альфа-Банки»

Блогер Максим Голополосов принял участие в новом ролике «Альфа-Банки».

«Долгие годы я просто разбирал мемы, видосы про алкашей, сумасшедших. Походу, кто-то это все посмотрел и решил собрать их в команде ФК «Банка ».

Я за футболом никогда не следил, а уже тем более за Медиалигой . Поэтому мне почему-то казалось, что там ребята серьезные», – сказал блогер.

На ютуб-канале Голополосова AdamThomasMoran 10,6 млн подписчиков. Блогер прославился благодаря шоу +100500, где он обозревал различные ютуб-ролики.

В прошлом видео «Банки» поучаствовал другой известный блогер – Utopia Show (6,19 млн подписчиков).