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Прокопа пригласили в клуб Кингс Лиги Пике для подготовки к финалу. Российский хавбек не смог вылететь – истек срок действия визы

Прокоп не сможет сыграть в финале Кингс Лиги из-за истечения срока действия визы.

«Проснулся, вижу сообщения от Михаила, который помогал в Испании: команда Troncos, которая вышла в финал, пишет, что «надо приехать на тренировку», и потом летим в Турин на финал 22 мая!

Все бы ничего, но у меня сегодня заканчивается виза.

Посмотрел все варианты вылетов, чтобы влететь в Европу до 00:00. Не знаю, какие будут потом штрафы за просрок визы, из вариантов: депортация, дадут бан на въезд 1-2 года, в лучшем случае штраф просто.

Но таких рейсов нет! Нет слов», – написал экс-футболист «Амкала» и «Родины Медиа».

Прокоп в начале весны проходил просмотр в клубах Кингс Лиги Жерара Пике, но не закрепился ни в одной из команд.

В итоге Михаил Прокопьев вернулся в Москву и проводит шестой сезон Winline МФЛ в составе ФК «Альфа-Банка».

«Он везде был королем». Трип Прокопа в Испанию: тренировки с клубами Агуэро и Касильяса, летом – драфт Кингс Лиги

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал Прокопа
logoАмкал
logoПрокоп
logoРодина Медиа
logoКингс Лига
logoФК Банка
logoWinline Медиалига
logoЖерар Пике
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